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16-летний футболист из Казахстана перейдет в «Челси»

Воспитанник академии «Кайрата» присоединится к «Челси» после достижения совершеннолетия летом 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Кайрат"

Алматинский «Кайрат» и лондонский «Челси» достигли соглашения о трансфере 16-летнего нападающего Дастана Сатпаева.

По информации портала Transfermarkt, за трансфер Сатпаева «Челси» заплатил 2,4 миллиона евро. За счет бонусов сумма может вырасти до 4,3 миллиона евро. Контракт между лондонцами и казахстанским футболистом подписан на 5 лет.

«Дастан родился в Алматы, в восьмилетнем возрасте поступил в академию “Кайрата”, где прошел все этапы подготовки. С первых дней он выделялся трудолюбием, дисциплиной и стремлением к совершенству. Поздравляем Дастана с этим важнейшим шагом в карьере! Мы гордимся его достижениями и уверены, что впереди его ждут новые вершины!» — говорится в заявлении клуба на официальной странице в VK.

В мае 2024 года, в возрасте 15 лет, Сатпаев стал самым молодым игроком в истории «Кайрата». В его активе один забитый мяч в пяти встречах за основную команду.

Челси
Кайрат
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