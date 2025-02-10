16-летний футболист из Казахстана перейдет в «Челси»

«Дастан родился в Алматы, в восьмилетнем возрасте поступил в академию “Кайрата”, где прошел все этапы подготовки. С первых дней он выделялся трудолюбием, дисциплиной и стремлением к совершенству. Поздравляем Дастана с этим важнейшим шагом в карьере! Мы гордимся его достижениями и уверены, что впереди его ждут новые вершины!» — говорится в заявлении клуба на официальной странице в VK.