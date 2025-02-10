«Монца» уволила бывшего футболиста «Спартака» с поста главного тренера

Как сообщает пресс-служба клуба, «Монца» отправила в отставку главного тренера команды Сальваторе Боккетти. По информации журналиста Николо Скиры, работой специалиста были недовольны председатель правления «Монцы» Адриано Галлиани и спортивный директор клуба Мауро Бьянкесси.
Под руководством 38-летнего Боккетти команда провела семь матчей, в которых потерпела шесть поражений и одержала одну победу. После 24 туров «Монца» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице серии А.
Пост главного тренера «Монцы» вновь займет Алессандро Неста. Именно его во главе «бьянкоросси» в конце декабря сменил Боккетти.
Сальваторе Боккетти выступал в России с 2010-го по 2019 год. В общей сложности в РПЛ защитник провел 147 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал 4 результативные передачи. Помимо «Спартака» и «Рубина», Боккетти играл в таких клубах как «Асколи», «Виртус Ланчано», «Фрозиноне», «Дженоа», «Милан», «Верона» и «Пескара». В его активе 5 матчей за сборную Италии.