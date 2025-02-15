Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 16 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

«Манчестер Юнайтед» — еще один топ-клуб, который все никак не выберется из кризиса. Приход Аморима на пост главного тренера в ноябре пока не дал результата. В АПЛ «Ман Юнайтед» занимает 13-е место, у него лишь на два очка больше, чем у «Тоттенхэма». При этом манкунианцы продолжают бороться за Кубок Англии и Лигу Европы. У «МЮ» в списке травмированных 6 игроков, хотя основным среди них можно назвать только защитника Лисандро Мартинеса.