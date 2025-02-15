Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 16 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 19:30 мск и пройдет в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Главный арбитр встречи — Питер Бэнкс.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
У «Тоттенхэма» не получилось сделать шаг вперед при главном тренере Эндже Постекоглу. В прошлом сезоне «шпоры» были 5-ми в АПЛ, в этом идут на 12-м месте. «Тоттенхэм» уже выбыл из Кубка лиги и Кубка Англии, шанс выиграть трофей теперь есть только в Лиге Европы. Да, команду замучили травмы, выбыло много защитников. Но такое количество пропущенных мячей (37 в 24 матчах чемпионата Англии) связано и с рискованной тактикой Постекоглу.
«Манчестер Юнайтед» — еще один топ-клуб, который все никак не выберется из кризиса. Приход Аморима на пост главного тренера в ноябре пока не дал результата. В АПЛ «Ман Юнайтед» занимает 13-е место, у него лишь на два очка больше, чем у «Тоттенхэма». При этом манкунианцы продолжают бороться за Кубок Англии и Лигу Европы. У «МЮ» в списке травмированных 6 игроков, хотя основным среди них можно назвать только защитника Лисандро Мартинеса.
«Тоттенхэм» дважды обыграл «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне: 3:0 в АПЛ и 4:3 в ¼ финала Кубка лиги.
Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата Англии вы можете найти здесь.
Букмекеры считают, что шансы команд практически равны. На победу «Тоттенхэма» предлагают коэффициент 2,45, на ничью — 3,90, на победу гостей — 2,75. Также тут ждут как минимум три гола.