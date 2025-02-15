Матч «Ювентус» — «Интер» 16 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

«Ювентус» провалил январь 2025-го, но в феврале выглядит хорошо. Две победы подряд в Серии А, а на этой неделе туринцы обыграли ПСВ (2:1) в Лиге чемпионов. Новичок Коло-Муани забил уже 5 голов в 4 матчах. «Ювентус» идет пятым в чемпионате Италии, до занимающего 4-е место «Лацио» — два очка.