Матч «Ювентус» — «Интер» 16 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 22:45 мск и пройдет в Турине на «Ювентус Стэдиум». Главный арбитр встречи — Маурицио Мариани. Игру «Ювентус» — «Интер» в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
«Ювентус» провалил январь 2025-го, но в феврале выглядит хорошо. Две победы подряд в Серии А, а на этой неделе туринцы обыграли ПСВ (2:1) в Лиге чемпионов. Новичок Коло-Муани забил уже 5 голов в 4 матчах. «Ювентус» идет пятым в чемпионате Италии, до занимающего 4-е место «Лацио» — два очка.
«Интер» 10 февраля взял реванш у «Фиорентины» — 2:1. Команда Индзаги редко теряет очки, это позволило ей вплотную подобраться к лидеру Серии А: до «Наполи» всего одно очко. «Интер» — лучшая команда Италии по матчам в гостях. В 12 играх «нерадзурри» набрали 27 очков с разницей мячей 30−9.
В первом круге в Милане «Интер» и «Ювентус» сыграли 4:4: на дубль Зелиньского с пенальти двумя мячами ответил 19-летний полузащитник «Юве» Йылдыз.
Результаты прошедших матчей и расписание Серии А вы можете найти здесь.
По мнению букмекеров, небольшим фаворитом матча является «Интер», на его победу предлагают коэффициент 2,28. Ничья оценивается в 3,30, победа «Ювентуса» — в 3,60. Также, судя по котировкам, голов в матче ожидается меньше 3.