Матч «Байер» — «Бавария» 15 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 20:30 мск на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Главный арбитр встречи — Даниэль Зиберт. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
В Леверкузене действующий чемпион «Байер» примет лидера нынешнего чемпионата и его главного фаворита «Баварию». В таблице Бундеслиги команды разделяют уже 8 очков, и, возможно, это последний шанс «Байера» создать интригу в борьбе за титул. Несмотря на серьезное отставание «Байер» в последнее время успешно противостоит «Баварии» в очных встречах. В этом сезоне их уже было две, обе в Мюнхене, и в обоих случаях «Байер» в гостях остался непобежденным. В матче чемпионата соперники сыграли вничью 1:1, а в рамках ⅛ финала Кубка Германии леверкузенцы выиграли 1:0, выбив самый титулованный немецкий клуб из дальнейшего розыгрыша.
Что касается встреч на «БайАрене», мюнхенцы проиграли в гостях две последние — со счетом 1:2 два года назад и 0:3 в чемпионский сезон «Байера». Испанский тренер «аспириновых» Хаби Алонсо в своей тренерской карьере пока ни разу не проигрывал «Баварии», где завершал карьеру полузащитника: 5 встреч, 3 победы, 2 ничьи.
В середине недели «Баварии» пришлось съездить в Глазго на первый стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов с «Селтиком» (победа 2:1), а «Байер» финишировал в общем раунде ЛЧ в топ-8 (5-е место), заранее гарантировав себе участие в ⅛ финала, и мог готовиться к встрече с «Баварией» в недельном цикле.
Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата Германии вы можете найти здесь.
Букмекеры не отдают явного предпочтения никому, хотя коэффициент на победу «Баварии» ниже других исходов — 2.29. Ожидается, что матч выйдет результативным (тотал больше 2.5 предлагается с коэффициентом 1.75), а команды, скорее всего, обменяются голами («обе забьют — да» за 1.65).