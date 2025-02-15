Матч «Байер» — «Бавария» 15 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

В Леверкузене действующий чемпион «Байер» примет лидера нынешнего чемпионата и его главного фаворита «Баварию». В таблице Бундеслиги команды разделяют уже 8 очков, и, возможно, это последний шанс «Байера» создать интригу в борьбе за титул. Несмотря на серьезное отставание «Байер» в последнее время успешно противостоит «Баварии» в очных встречах. В этом сезоне их уже было две, обе в Мюнхене, и в обоих случаях «Байер» в гостях остался непобежденным. В матче чемпионата соперники сыграли вничью 1:1, а в рамках ⅛ финала Кубка Германии леверкузенцы выиграли 1:0, выбив самый титулованный немецкий клуб из дальнейшего розыгрыша.