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Антони забил в трех матчах подряд после ухода в «Бетис» из «МЮ»

Нападающий «Бетиса» Антони был признан лучшим игроком матча 24-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (3:0).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Bruno Penas/Quality Sport Images/Getty Images

24-летний бразилец, арендованный в зимнее трансферное окно у «Манчестер Юнайтед», забил гол, сделал голевую передачу, заработал пенальти и стал лучшим игроком матча Ла Лиги в третий раз подряд.

В четырех матчах за «Бетис» Антони отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Столько же голов бразилец забил в 60 последних матчах АПЛ.

Антони перешел в «Ман Юнайтед» летом 2022 года из «Аякса» за 95 млн евро. Бразилец стал вторым самым дорогим трансфером в истории манкунианцев после покупке Поля Погба летом 2016 года за 105 млн евро. Всего за английский клуб Антони провел 96 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 5 голевых передач.

В арендном соглашении «Бетиса» и «Ман Юнайтед» не предусмотрена опция выкупа, поэтому ближайшим летом Антони вернется в английский клуб. Контракт бразильца с «Ман Юнайтед» рассчитан до лета 2027 года.

Бетис
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Испании: таблица и календарь