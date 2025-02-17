Антони забил в трех матчах подряд после ухода в «Бетис» из «МЮ»

Антони перешел в «Ман Юнайтед» летом 2022 года из «Аякса» за 95 млн евро. Бразилец стал вторым самым дорогим трансфером в истории манкунианцев после покупке Поля Погба летом 2016 года за 105 млн евро. Всего за английский клуб Антони провел 96 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 5 голевых передач.