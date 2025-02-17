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Игрок «ПСЖ» узнал пол ребенка после пенальти: видео

Защитник «ПСЖ» и сборной Франции Лукас Эрнандес поделился кадрами с гендер-пати, прошедшего на домашнем стадионе парижан.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Футболист вместе со своей женой Викторией Тирай поделился видео с гентер-пати. Вечеринку организовали на стадионе «Парк де Пренс». Игроку нужно было забить с пенальти, чтобы узнать пол будущего ребенка. У пары родится девочка.

Эрнандес и Тирай познакомились в конце 2023 года, спустя 7 месяцев отношений футболист сделал модели предложение. У Эрнандеса есть двое детей от бывшей жены Амелии Лоренте.

Весной 2023 года Лоренте публично обвинила Эрнандеса в измене с моделью Кристиной Буччино.

«Теперь ты можешь перестать жить на две стороны, Эрнандес. Отдаю его тебе, Кристина Буччино. Не забывай, Лукас, что у тебя двое детей, которых ты не видишь», — написала Лоренте в своих соцсетях.

Лукас Эрнандес перешел в «ПСЖ» из «Баварии» летом 2023 года за €45 млн. В текущем сезоне 29-летний защитник провел за парижан 13 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

ПСЖ
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