Ламин Ямаль в 17 лет провел 100 матчей на взрослом уровне

Ламин Ямаль дебютировал за «Барселону» в апреле 2023 года в возрасте 15 лет 290 дней. В сентябре того же года в возрасте 16 лет 57 дней он провел первый матч за сборную Испании. Он успел стать чемпионом Ла Лиги, обладателем Суперкубка Испании и чемпионом Европы.