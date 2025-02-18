Ламин Ямаль в 17 лет провел 100 матчей на взрослом уровне

17-летний футболист отыграл все 90 минут в домашнем матче 24-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» (1:0). На момент матча ему было 17 лет и 219 дней.
Ямаль в 83-й раз сыграл за первую команду «Барселоны», а также провел 17 матчей за национальную сборную Испании. В этих играх он забил 21 гол и отдал 28 голевых передач.
Ламин Ямаль дебютировал за «Барселону» в апреле 2023 года в возрасте 15 лет 290 дней. В сентябре того же года в возрасте 16 лет 57 дней он провел первый матч за сборную Испании. Он успел стать чемпионом Ла Лиги, обладателем Суперкубка Испании и чемпионом Европы.
В текущем сезоне Ямаль провел 32 матча, в которых забил 11 голов и отдал 15 голевых передач.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая мадридский «Реал» по дополнительным показателям. В субботу, 22 февраля, каталонский клуб на выезде сыграет с «Лас-Пальмасом». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.