Дмитрий Булыкин: Сафонов точно не хуже Доннаруммы

«Я уверен, что Матвей способен выиграть конкуренцию у итальянца. Доннарумма за счет своего имени и имиджа имеет преимущество перед Матвеем, но по-футбольному Сафонов точно не хуже. Он здорово пользуется своими шансами, и главное, что команда здорово его приняла. Видно, что Матвей стал в Париже своим», — сказал Булыкин.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года за 20 млн евро. 25-летний россиянин стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба.
В этом сезоне Сафонов провел за «ПСЖ» десять матчей, в которых пропустил шесть мячей и пять раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.
Доннарумма в этом сезоне провел за парижан 25 матчей, в которых пропустил 24 мяча и семь раз отыграл «на ноль». Контракт 25-летнего итальянца с «ПСЖ» рассчитан до лета 2026 года.