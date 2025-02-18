Дмитрий Булыкин: Сафонов точно не хуже Доннаруммы

«Я уверен, что Матвей способен выиграть конкуренцию у итальянца. Доннарумма за счет своего имени и имиджа имеет преимущество перед Матвеем, но по-футбольному Сафонов точно не хуже. Он здорово пользуется своими шансами, и главное, что команда здорово его приняла. Видно, что Матвей стал в Париже своим», — сказал Булыкин.