Футболист сфолил на судье и сам зафиксировал штрафной: видео

Полузащитник «Сандерленда» Люк О'Нин случайно снес лайнсмена, но не растерялся и забавно обыграл столкновение. Футболист подхватил флажок помощника судьи и

просигнализировал о нарушении правил. Действия О'Нина оценил и главный арбитр встречи.