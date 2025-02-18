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Футболист сфолил на судье и сам зафиксировал штрафной: видео

Забавный случай произошел во втором по силе футбольном дивизионе Англии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Полузащитник «Сандерленда» Люк О'Нин случайно снес лайнсмена, но не растерялся и забавно обыграл столкновение. Футболист подхватил флажок помощника судьи и 
просигнализировал о нарушении правил. Действия О'Нина оценил и главный арбитр встречи.

Инцидент произошел в матче Чемпионшипа с «Лутон Таун». «Сандерленд» одержал победу со счетом 2:0.

«Сандерленд» после 33 туров занимает 4-е место, находясь в зоне стыковых матчей. Первые два места турнирной таблицы, которые гарантируют выход в Английскую Премьер-лигу, занимают «Лидс» и «Шеффилд Юнайтед».

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