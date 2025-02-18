Клуб из Норвегии назначил ИИ на пост главного тренера

Эксперимент проводился в сотрудничестве с компанией Eidsiva, которая является титульным спонсором клуба. Некоторое время ИИ проводил тренировки дубля, после чего ему доверили вывести команду на товарищеский матч. ИИ дал команду игрокам играть по схеме 4−5−1. Вскоре дубль «Хамаркамератене» сумел заработать пенальти — ИИ дал указание бьющему пробить низом в правый угол, благодаря чему команда повела в счете.
После того как «Хамаркамератене» вышел в лидеры, ИИ дал неожиданное указание футболистам перестроиться на схему 1−0−9 и сконцентрироваться на защитных действиях в пределах штрафной площади. Кроме того, робот поставил задачу вбрасывать все ауты вратарю, потому что у него самые большие руки в команде. В итоге дубль «Хамаркамератене» проиграл игру со счетом 1:6.
«Футбол и технологии быстро развиваются, и многие команды сосредотачиваются на наборах статистических данных. Мы хотели увидеть, что произойдет, если мы отойдем от этого процесса. Мы были впечатлены тем, как быстро игроки восприняли эту идею, даже несмотря на то, что во время матча ситуация немного вышла из-под контроля», — прокомментировал поражение главный тренер «Хамаркамератене» Мехран Ансари.
«Это было интересно и обнадеживающе подтвердить нашу гипотезу: технологии работают лучше всего, когда они играют в одной команде с людьми. Этот эксперимент показал, что сама по себе технология не справляется, особенно в столь ориентированной на человека роли», — подвел итог эксперимента советник президента компании Eidsiva Мартин Хофф Педерсон.