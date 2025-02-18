Клуб из Норвегии назначил ИИ на пост главного тренера

«Футбол и технологии быстро развиваются, и многие команды сосредотачиваются на наборах статистических данных. Мы хотели увидеть, что произойдет, если мы отойдем от этого процесса. Мы были впечатлены тем, как быстро игроки восприняли эту идею, даже несмотря на то, что во время матча ситуация немного вышла из-под контроля», — прокомментировал поражение главный тренер «Хамаркамератене» Мехран Ансари.