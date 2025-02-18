Клуб Слуцкого прервал серию поражений в азиатской Лиге чемпионов

«Шанхай Шэньхуа», который с января 2024 года возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, прервал серию из трех поражений и набрал 10 очков. Сейчас команда Слуцкого занимает седьмое место (топ-8 выходит в плей-офф) в турнирной таблице, ее еще могут обойти «Шанхай Порт» и «Шаньдун Тайшань», которые свои матчи проведут 19 февраля.