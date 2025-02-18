Клуб Слуцкого прервал серию поражений в азиатской Лиге чемпионов

«Шанхай Шэньхуа» победил в заключительном туре группового этапа «Виссел Кобе». Выход клуба в ⅛ финала будет зависеть от результатов матчей «Шаньдуна» и «Шанхай Порта».
Футболисты «Шанхай Шэньхуа» дома обыграли японский «Виссел Кобе» со счетом 4:2 в матче заключительного тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов в зоне «Восток».
Хет-триком отметился бразилец Сауло Минейро, еще один мяч на счету Шиничи Чаня. У гостей мячи забивали Ниина Томинаги и Харуя Идэ. Больше 80 минут японский клуб играл в меньшинстве — На 7-й минуте красную карточку получил голкипер «Виссел Кобе» Пауэлл Обинна Оби.
«Шанхай Шэньхуа», который с января 2024 года возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, прервал серию из трех поражений и набрал 10 очков. Сейчас команда Слуцкого занимает седьмое место (топ-8 выходит в плей-офф) в турнирной таблице, ее еще могут обойти «Шанхай Порт» и «Шаньдун Тайшань», которые свои матчи проведут 19 февраля.
Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года. Контракт специалиста с клубом из Шанхая рассчитан до конца 2025 года. В начале ноября «Шанхай Шеньхуа» выиграл серебряные медали чемпионата Китая, уступив один балл клубу «Шанхай Порт». «Шэньхуа» показал лучший результат в своей истории в китайской Суперлиге, набрав 77 очков.
Леонид Слуцкий — бывший главный тренер сборной России. На протяжении карьеры возглавлял ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», «Уралан», «Москву», «Халл Сити» и «Витесс».