Гвардиола установил личный антирекорд по поражениям за сезон

Накануне «Манчестер Сити» на выезде проиграл мадридскому «Реалу» (1:3) в ответном стыковом матче за право сыграть в ⅛ финале Лиги чемпионов.
Гвардиола проиграл 13 из 40 матчей в этом сезоне во всех турнирах. Ранее наихудшим для 54-летнего специалиста был сезон-2019/20, в котором он проиграл 12 из 59 встреч.
Кроме того, «Манчестер Сити» впервые при Гвардиоле не вышел в ⅛ финала ЛЧ. Ранее «горожане» доходили до этой стадии на протяжении 11 лет подряд.
В последних семи матчах с мадридским «Реалом» Гвардиола одержал лишь одну победу, проиграв три последних встречи.
В ближайшем матче «Манчестер Сити» дома предстоит сыграть с «Ливерпулем», который уверенно возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Встреча пройдет в воскресенье, 23 февраля. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.