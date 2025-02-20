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Гвардиола установил личный антирекорд по поражениям за сезон

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола потерпел 13-е поражение в текущем сезоне и установил новый личный антирекорд. Об этом сообщает Opta.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Накануне «Манчестер Сити» на выезде проиграл мадридскому «Реалу» (1:3) в ответном стыковом матче за право сыграть в ⅛ финале Лиги чемпионов.

Гвардиола проиграл 13 из 40 матчей в этом сезоне во всех турнирах. Ранее наихудшим для 54-летнего специалиста был сезон-2019/20, в котором он проиграл 12 из 59 встреч.

Кроме того, «Манчестер Сити» впервые при Гвардиоле не вышел в ⅛ финала ЛЧ. Ранее «горожане» доходили до этой стадии на протяжении 11 лет подряд.

В последних семи матчах с мадридским «Реалом» Гвардиола одержал лишь одну победу, проиграв три последних встречи.

В ближайшем матче «Манчестер Сити» дома предстоит сыграть с «Ливерпулем», который уверенно возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Встреча пройдет в воскресенье, 23 февраля. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

Манчестер Сити
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