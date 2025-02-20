«Ничто не вечно». Гвардиола — о своем будущем после вылета из ЛЧ

«После того, как мы пропустили гол в первом же опасном эпизоде, в случае с которым мы плохо защищались, задача становилась все труднее и труднее. Мы должны признать, что победила лучшая команда, так что поздравляем “Реал Мадрид”. Они заслужили быть здесь, мы — нет. Если вы финишируете на 22-м месте на общем этапе, то это значит, что вы не были достаточно хороши. Сейчас мы сосредоточимся на АПЛ.



Мы хотели выиграть, но сейчас у нас нет того ритма, который есть у “Реала” во всех линиях. Они очень, очень хороши. В этом году я столкнулся с лучшим “Мадридом” — они были лучше, чем раньше. У них есть способность долго владеть мячом, бегать, высоко защищаться. Еще раз поздравляю их.



Конец ли это моего цикла? В определенном смысле да. Ничто не длится вечно. Мы выиграли АПЛ шесть раз за семь лет, а в Лиге чемпионов каждый год доходили до четвертьфиналов, полуфиналов и финалов. Силы продолжать работать? Они есть. Я не намерен останавливаться.



Я принимаю реальность, и она такова, что “Реал” сейчас сильнее. Вот и всё. В прошлом сезоне мы играли очень хорошо, а в этом нет. Я всегда считаю, что должен победить тот, кто этого заслуживает. Иногда команда проходит дальше, не оправдывая ожиданий. Например, такие обстоятельства могли иметь место в прошлом сезоне. Но это случается, и с этим нужно смириться», — сказал Гвардиола.