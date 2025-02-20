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Анчелотти рассказал, сможет ли Мбаппе достичь уровня Роналду

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об уровне игры Килиана Мбаппе.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

— Сможет ли Мбаппе достичь показателей Криштиану?

— У Мбаппе много качеств, и он может сравниться с Криштиану, да, но Криштиану установил очень высокую планку. Мбаппе только начинает в Мадриде, он полон энтузиазма… Но ему будет не так-то просто достичь уровня Криштиану, ему нужно много работать, — цитирует Анчелотти Marca.

Мбаппе в ответном стыковом матче Лиги чемпионов сумел оформить хет-трик в ворота «Манчестер Сити» и помог своей команде одержать победу со счетом 3:1. Ранее «сливочные» также одержали победу над соперниками, обыграв их со счетом 3:2.

Напомним, Криштиану Роналду — рекордсмен по количеству забитых голов за всю историю клуба «Реал Мадрид». 12 Он забил за клуб 450 голов в 438 матчах. Португалец играл в составе «сливочных» с 2009 по 2018 год.

Мбаппе присоединился к «Реалу» в сезное-2024/2025. Ему удалось уже набрать 19 очков после 22 матчей, забив 17 голов, отдав два результативных паса. Криштиану в первом сезоне за «Реал» после 29 встреч имел в активе 36 очков.

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