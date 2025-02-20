Анчелотти рассказал, сможет ли Мбаппе достичь уровня Роналду

— У Мбаппе много качеств, и он может сравниться с Криштиану, да, но Криштиану установил очень высокую планку. Мбаппе только начинает в Мадриде, он полон энтузиазма… Но ему будет не так-то просто достичь уровня Криштиану, ему нужно много работать, — цитирует Анчелотти Marca.