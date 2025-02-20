Мохамед Салах стал рекордсменом АПЛ всех времен

Мохамед Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в июле 2017 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. Салах провел за «Ливерпуль» 386 матчей, в которых забил 240 мячей и сделал 108 результативных передач. В составе мерсисайдского клуба египетский нападающий выигрывал английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Кубок лиги, а также клубный чемпионат мира по футболу.