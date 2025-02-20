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Мохамед Салах стал рекордсменом АПЛ всех времен

Мохамед Салах покорил статистическое достижение бывшего форварда мерсисайдцев Луиса Суареса.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

19 февраля «Ливерпуль» сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2) в рамках 29-го тура Английской Премьер-лиги. В составе «Ливерпуля» отличились Мохамед Салах и Трент Александр-Арнольд. Среди игроков «Астон Виллы» голы на счету Юри Тилеманса и Олли Уоткинса.

По информации портала Squawka, Салах, забивший 15-й мяч в выездных матчах сезона-2024/2025 английской Премьер-лиги, стал рекордсменом по этому показателю в истории турнира. Ранее данное достижение принадлежало уругвайскому нападающему Луису Суаресу, в активе которого было 14 голов в гостевых матчах за «Ливерпуль» в сезоне-2013/2014.

Мохамед Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в июле 2017 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. Салах провел за «Ливерпуль» 386 матчей, в которых забил 240 мячей и сделал 108 результативных передач. В составе мерсисайдского клуба египетский нападающий выигрывал английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Кубок лиги, а также клубный чемпионат мира по футболу.

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