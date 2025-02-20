Кавазашвили: Кварацхелия — тоже российский игрок, как Сафонов

Накануне «ПСЖ» разгромил «Брест» (7:0) и вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов. В этой встрече Кварацхелия, перешедший в «ПСЖ» в прошлом месяце из «Наполи», отметился дебютным голом за парижский клуб в еврокубках. Российский вратарь Матвей Сафонов провел весь матч на скамейке запасных.
«Я очень рад, что наши российские футболисты играют в таком великом клубе, как “ПСЖ”. А Хвича Кварацхелия — это ведь тоже российский игрок, потому что играл и научился играть в футбол в России. Поэтому мне очень приятно, что Матвей Сафонов и Кварацхелия выступают за такую знаменитую команду в Европе. И я буду еще больше радоваться, если Матвей и Хвича продолжат совершенствовать свое мастерство до такой высоты, чтобы о них постоянно говорили с восхвалением и восхищением! Я всегда радуюсь, когда они выходят в основном составе и показывают хорошую игру», — сказал Кавазашвили.
Трансфер Кварацхелии обошелся «ПСЖ» в 70 млн евро. 24-летний футболист провел за клуб семь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
С февраля 2019 года по март 2022 года Кварацхелия выступал в России за московский «Локомотив» и казанский «Рубин». На его счету 81 матч в РПЛ и Кубке России, в которых он забил 10 мячей и сделал 18 голевых передач.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года за 20 млн евро. 25-летний россиянин стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. В этом сезоне Сафонов провел за «ПСЖ» десять матчей, в которых пропустил шесть мячей и пять раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с «ПСЖ», как и контракт Кварацхелии, рассчитан до лета 2029 года.