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Кавазашвили: Кварацхелия — тоже российский игрок, как Сафонов

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что грузинский полузащитник «ПСЖ» Хвича Кварацхелия является российским футболистом. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «ПСЖ» разгромил «Брест» (7:0) и вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов. В этой встрече Кварацхелия, перешедший в «ПСЖ» в прошлом месяце из «Наполи», отметился дебютным голом за парижский клуб в еврокубках. Российский вратарь Матвей Сафонов провел весь матч на скамейке запасных.

«Я очень рад, что наши российские футболисты играют в таком великом клубе, как “ПСЖ”. А Хвича Кварацхелия — это ведь тоже российский игрок, потому что играл и научился играть в футбол в России. Поэтому мне очень приятно, что Матвей Сафонов и Кварацхелия выступают за такую знаменитую команду в Европе. И я буду еще больше радоваться, если Матвей и Хвича продолжат совершенствовать свое мастерство до такой высоты, чтобы о них постоянно говорили с восхвалением и восхищением! Я всегда радуюсь, когда они выходят в основном составе и показывают хорошую игру», — сказал Кавазашвили.

Трансфер Кварацхелии обошелся «ПСЖ» в 70 млн евро. 24-летний футболист провел за клуб семь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

С февраля 2019 года по март 2022 года Кварацхелия выступал в России за московский «Локомотив» и казанский «Рубин». На его счету 81 матч в РПЛ и Кубке России, в которых он забил 10 мячей и сделал 18 голевых передач.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года за 20 млн евро. 25-летний россиянин стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. В этом сезоне Сафонов провел за «ПСЖ» десять матчей, в которых пропустил шесть мячей и пять раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с «ПСЖ», как и контракт Кварацхелии, рассчитан до лета 2029 года.

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