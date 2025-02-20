Кавазашвили: Кварацхелия — тоже российский игрок, как Сафонов

«Я очень рад, что наши российские футболисты играют в таком великом клубе, как “ПСЖ”. А Хвича Кварацхелия — это ведь тоже российский игрок, потому что играл и научился играть в футбол в России. Поэтому мне очень приятно, что Матвей Сафонов и Кварацхелия выступают за такую знаменитую команду в Европе. И я буду еще больше радоваться, если Матвей и Хвича продолжат совершенствовать свое мастерство до такой высоты, чтобы о них постоянно говорили с восхвалением и восхищением! Я всегда радуюсь, когда они выходят в основном составе и показывают хорошую игру», — сказал Кавазашвили.