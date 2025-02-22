Матч «Валенсия» — «Атлетико» 22 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

«Атлетико» ведет борьбу за чемпионство с «Реалом» и «Барселоной», а грозной в прошлом «Валенсии» в этом сезоне приходится биться за выживание. Но это не значит, что в этой встрече нет интриги. Клуб Диего Симеоне в ближайшее время ждет тяжелейший календарь: три игры с «Барселоной» (одна в чемпионате, две в Кубке), два дерби с «Реалом» (в ⅛ финала Лиги чемпионов) плюс матч с лучшей командой Испании за пределами большой тройки «Атлетиком» из Бильбао. А с «Валенсией» не сыграют Барриос (дисквалификация) и Коке (травма).