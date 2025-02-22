Матч «Валенсия» — «Атлетико» 22 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 20:30 мск на стадионе «Месталья» в Валенсии. Главный арбитр встречи — Матео Бускетс Феррер. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
«Атлетико» ведет борьбу за чемпионство с «Реалом» и «Барселоной», а грозной в прошлом «Валенсии» в этом сезоне приходится биться за выживание. Но это не значит, что в этой встрече нет интриги. Клуб Диего Симеоне в ближайшее время ждет тяжелейший календарь: три игры с «Барселоной» (одна в чемпионате, две в Кубке), два дерби с «Реалом» (в ⅛ финала Лиги чемпионов) плюс матч с лучшей командой Испании за пределами большой тройки «Атлетиком» из Бильбао. А с «Валенсией» не сыграют Барриос (дисквалификация) и Коке (травма).
«Летучие мыши», кажется, расправляют крылья. Перспектива понижения в классе уже не выглядит так страшно, и если с новым тренером Карлосом Корбераном «Валенсия» продолжит выигрывать в каждой второй игре, она вскоре покинет зону вылета.
В матче первого круга у себя на «Метрополитано» «Атлетико» разгромил «Валенсию» со счетом 3:0, и других вариантов развития событий по ходу встречи не было. Забитыми голами отличились Конор Галлахер, Антуан Гризманн и Хулиан Альварес.
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Фаворитом матча считаются гости. На победу «Атлетико» можно поставить с коэффициентом 2.08. Это означает, что хотя и мадридский клуб — наиболее вероятный победитель, потеря им очков большой сенсацией не станет. На выигрыш «Валенсии» ставки принимаются с коэффициентом 3.95, а на двойной шанс (победа хозяев или ничья) — всего 1.80.