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Неймар забил за «Сантос» прямым ударом с углового: видео

«Сантос» на выезде разгромил «Интер Лимейру» (3:0) в матче 12-го тура чемпионата штата Сан-Паулу (Паулисты).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

У гостей дубль оформил Тикиньо Соареш (9', 32'). Еще один гол забил Неймар (27'), поразивший ворота соперника прямым ударом с углового.

Также 33-летний бразилец поучаствовал в обоих голах Тикиньо, записав в свой актив две результативные передачи.

Неймар перешел в «Сантос» 31 января в качестве свободного агента. До этого бразилец на протяжении полутора лет был игроком саудовского «Аль-Хиляля», сыграв за это время всего семь матчей. Контракт Неймара с «Сантосом» рассчитан до конца июня 2025 года.

В этом сезоне Неймар провел за «Сантос» шесть матчей в чемпионате Паулисты, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи.

В воскресенье, 2 марта, стартует плей-офф чемпионата Паулисты, в котором «Сантос» дома сыграет с «Ред Булл Брагантино». Чемпионат штата завершится 27 марта, а уже 29 марта начнется чемпионат Бразилии.