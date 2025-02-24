Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уругвае футболист был нокаутирован во время потасовки: видео

Первый финальный матч кубка OFI в Уругвае между клубами «Пайсанду» и «Сориано» закончился большим скандалом.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

За две минуты до конца матча между футболистами обеих команд возникла потасовка, в ходе которой защитник «Пайсанду» Энцо Эчевесте схватил Гонсалеса за шею. В ответ на это Гонсалес нанес мощный правый боковой удар, который отправил Эчевесте в глубокий нокаут. Эчевесте с большим трудом сумел подняться с газона и не смог продолжить игру. Гонсалес был немедленно удален с поля и теперь ему грозит пожизненное отстранение от футбола.

Кубок OFI имеет большую популярность в Уругвае, несмотря на свой любительский статус. В турнире нередко принимают участие звезды уругвайского футбола. В частности, в прошлом году бывший капитан сборной Уругвая Диего Годин привел клуб «Поронгос» к победе в кубке OFI, после чего завершил карьеру в возрасте 38 лет.