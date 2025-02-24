В Уругвае футболист был нокаутирован во время потасовки: видео

За две минуты до конца матча между футболистами обеих команд возникла потасовка, в ходе которой защитник «Пайсанду» Энцо Эчевесте схватил Гонсалеса за шею. В ответ на это Гонсалес нанес мощный правый боковой удар, который отправил Эчевесте в глубокий нокаут. Эчевесте с большим трудом сумел подняться с газона и не смог продолжить игру. Гонсалес был немедленно удален с поля и теперь ему грозит пожизненное отстранение от футбола.
Кубок OFI имеет большую популярность в Уругвае, несмотря на свой любительский статус. В турнире нередко принимают участие звезды уругвайского футбола. В частности, в прошлом году бывший капитан сборной Уругвая Диего Годин привел клуб «Поронгос» к победе в кубке OFI, после чего завершил карьеру в возрасте 38 лет.