Стал известен срок нового контракта Ямаля с «Барселоной»

В возрасте 15 лет и 290 дней Ямаль стал самым молодым игроком в истории «Барселоны» в Ла Лиге в сезоне-2022/2023. За его 17 лет, он стал номинантом «Золотого мяча» под 19-м номером, забрал титул лучшего бомбардира чемпионата Европы — 2024 до 17 лет. Также он был удостоен награды имени Альдо Ровиры лучшему игроку сезона в «Барселоне».