Стал известен срок нового контракта Ямаля с «Барселоной»

Испанский нападающий планирует остаться вместе с каталонским клубом до 2030 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Ламин сыграл 33 матча во всех турнирах в текущем сезоне, забив 11 голов и отдав 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года. Рыночная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, составляет €180 млн.
Еще в ноябре 2024-го стало известно, что стороны достигли компромисса во всех вопросах, касающихся сделки. Сумма отступных — €1 млрд.
Сейчас зарплата Ямаля находится на минимальном для игрока основном составе. Выплачиваемые футболисту бонусы выше его оклада.
В возрасте 15 лет и 290 дней Ямаль стал самым молодым игроком в истории «Барселоны» в Ла Лиге в сезоне-2022/2023. За его 17 лет, он стал номинантом «Золотого мяча» под 19-м номером, забрал титул лучшего бомбардира чемпионата Европы — 2024 до 17 лет. Также он был удостоен награды имени Альдо Ровиры лучшему игроку сезона в «Барселоне».