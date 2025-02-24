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Стал известен срок нового контракта Ямаля с «Барселоной»

Появилась информация о том, на сколько 17-летний Ламин Ямаль продлит контракт с «Барселоной».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Испанский нападающий планирует остаться вместе с каталонским клубом до 2030 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ламин сыграл 33 матча во всех турнирах в текущем сезоне, забив 11 голов и отдав 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года. Рыночная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, составляет €180 млн.

Еще в ноябре 2024-го стало известно, что стороны достигли компромисса во всех вопросах, касающихся сделки. Сумма отступных — €1 млрд.

Сейчас зарплата Ямаля находится на минимальном для игрока основном составе. Выплачиваемые футболисту бонусы выше его оклада.

В возрасте 15 лет и 290 дней Ямаль стал самым молодым игроком в истории «Барселоны» в Ла Лиге в сезоне-2022/2023. За его 17 лет, он стал номинантом «Золотого мяча» под 19-м номером, забрал титул лучшего бомбардира чемпионата Европы — 2024 до 17 лет. Также он был удостоен награды имени Альдо Ровиры лучшему игроку сезона в «Барселоне».

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