«Галатасарай» намерен возбудить уголовное дело против Моуринью

После матча 25‑го тура чемпионата Турции между командами, который закончился нулевой ничьей, Моуринью заявил, что в одном из эпизодов матча все представители «Галатасарая» «прыгали на скамейке, как обезьяны».
«Мне следует поблагодарить судью. В той ситуации, о которой я говорил, на скамейке соперника все прыгали как обезьяны. Если бы игру судил турецкий арбитр, Юсуф Акчичек получил бы карточку на 1-й минуте, а на 5-й мне пришлось бы его заменить», — сказал Моуринью.
Позднее пресс-служба «Галатасарая» выпустила заявление, в котором назвала слова Моуринью неуважением к турецкому народу и обвинила его в расизме.
«С самого начала работы в Турции главный тренер “Фенербахче” Жозе Моуринью постоянно выступал с уничижительными заявлениями в адрес турецкого народа. Сегодня его высказывания перешли от аморальных комментариев к попросту бесчеловечной риторике. Мы официально заявляем о своем намерении возбудить уголовное дело в связи с расистскими высказываниями Жозе Моуринью, а также направить официальные жалобы в УЕФА и ФИФА», — сказано в заявлении «Галатасарая».
Моуринью возглавил «Фенербахче» в июне 2024 года. Под руководством 62-летнего специалиста стамбульский клуб провел 40 матчей во всех турнирах, в которых одержал 25 побед при 10 ничьих и 5 поражениях. Контракт Моуринью с «Фенербахче» рассчитан до лета 2026 года.
«Галатасарай» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции, опережая «Фенербахче» на шесть очков. Действующий чемпион Турции в этом сезоне не потерпел ни одного поражения на внутренней арене, выиграв 20 из 24 матчей в чемпионате.