Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Галатасарай» намерен возбудить уголовное дело против Моуринью

«Галатасарай» выступил с заявлением о намерении возбудить уголовное дело в отношении главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

После матча 25‑го тура чемпионата Турции между командами, который закончился нулевой ничьей, Моуринью заявил, что в одном из эпизодов матча все представители «Галатасарая» «прыгали на скамейке, как обезьяны».

«Мне следует поблагодарить судью. В той ситуации, о которой я говорил, на скамейке соперника все прыгали как обезьяны. Если бы игру судил турецкий арбитр, Юсуф Акчичек получил бы карточку на 1-й минуте, а на 5-й мне пришлось бы его заменить», — сказал Моуринью.

Позднее пресс-служба «Галатасарая» выпустила заявление, в котором назвала слова Моуринью неуважением к турецкому народу и обвинила его в расизме.

«С самого начала работы в Турции главный тренер “Фенербахче” Жозе Моуринью постоянно выступал с уничижительными заявлениями в адрес турецкого народа. Сегодня его высказывания перешли от аморальных комментариев к попросту бесчеловечной риторике. Мы официально заявляем о своем намерении возбудить уголовное дело в связи с расистскими высказываниями Жозе Моуринью, а также направить официальные жалобы в УЕФА и ФИФА», — сказано в заявлении «Галатасарая».

Моуринью возглавил «Фенербахче» в июне 2024 года. Под руководством 62-летнего специалиста стамбульский клуб провел 40 матчей во всех турнирах, в которых одержал 25 побед при 10 ничьих и 5 поражениях. Контракт Моуринью с «Фенербахче» рассчитан до лета 2026 года.

«Галатасарай» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции, опережая «Фенербахче» на шесть очков. Действующий чемпион Турции в этом сезоне не потерпел ни одного поражения на внутренней арене, выиграв 20 из 24 матчей в чемпионате.

Галатасарай
Фенербахче