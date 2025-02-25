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Футболисту, который не перешел в «Зенит», угрожают расправой

Фанаты бразильского «Крузейро» пригрозили расправой полузащитнику Матеусу Перейре и еще двум игрокам команды. Об этом сообщает SAPO Desporto.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, болельщики были разозлены желанием футболистов покинуть «Крузейро» этой зимой. Они вывесили на виадуке в Белу-Оризонти три куклы в игровых футболках с красными пятнами, имитирующими кровь. Этот жест был воспринят клубом как прямая угроза расправы.

На минувшей неделе «Крузейро» уступил «Америке Минейро» (1:1, 2:4 пен.) в ответном полуфинальном матче чемпионата штата Минас-Жерайс.

На прошлой неделе Перейра был близок к переходу в «Зенит» за 20 млн евро. 28-летний бразилец прошел медосмотр, но в последний момент решил не подписывать контракт с российским клубом. Сообщалось, Перейра отказался переходить в «Зенит» из-за желания жены.

Перейра перешел в «Крузейро» прошлым летом из саудовского «Аль-Хиляля» за 5 млн евро. В составе клуба из Белу-Оризонти он провел 66 матчей, забил 11 мячей и отдал 16 голевых передач.