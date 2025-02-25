Футболисту, который не перешел в «Зенит», угрожают расправой

По информации источника, болельщики были разозлены желанием футболистов покинуть «Крузейро» этой зимой. Они вывесили на виадуке в Белу-Оризонти три куклы в игровых футболках с красными пятнами, имитирующими кровь. Этот жест был воспринят клубом как прямая угроза расправы.