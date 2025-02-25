Криштиану Роналду собирается купить клуб Ла Лиги

«Валенсия» является одним из самых титулованных клубов Испании. «Летучие мыши» шесть раз становлсь чемпионами Испании, восемь раз выигрывали Кубок страны и трижды становились обладателем Кубка УЕФА. На данный момент «Валенсия» идет на 18-м месте в чемпионате Испании и впервые за 39 лет рискует вылететь в Сегунду.