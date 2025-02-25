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Криштиану Роналду собирается купить клуб Ла Лиги

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду может стать владельцем «Валенсии». Об этом сообщает TCR.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, 40-летний футболист совместно с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом рассматривает возможность приобретения клуба, испытывающего в последние годы серьезные финансовые трудности. Планируется, что ибн Салман обеспечит финансовую сторону сделки, а Роналду возьмет на себя управление клубом.

Фонду наследного принца Саудовской Аравии уже принадлежит «Ньюкасл», который был выкуплен за 360 млн евро в октябре 2021 года.

«Валенсия» является одним из самых титулованных клубов Испании. «Летучие мыши» шесть раз становлсь чемпионами Испании, восемь раз выигрывали Кубок страны и трижды становились обладателем Кубка УЕФА. На данный момент «Валенсия» идет на 18-м месте в чемпионате Испании и впервые за 39 лет рискует вылететь в Сегунду.

В 2023 году Playbook оценил рыночную стоимость «Валенсии» в 280 млн евро. Текущий чистый долг клуба оценивается в 340 млн евро.

С 2014 года «Валенсия» принадлежит сингапурскому миллиардеру Питеру Лиму, чье нынешнее состояние оценивается в 1,6 млрд долларов.

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