Стал известен характер мышечной травмы Арсена Захаряна

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян получил травму прямой мышцы бедра (часть четырехглавой мышцы) во время матча 25‑го тура чемпионата Испании против «Леганеса», сообщает пресс‑служба клуба из Сан‑Себастьяна.
«Сроки возвращения в строй будут зависеть от характера травмы и динамики клинической картины», — говорится в сообщении клуба.
Арсен Захарян признан лучшим игроком в матче Ла Лиги с «Леганесом». Полузащитник перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года за 13 миллионов евро. Россиянин провел за испанский клуб во всех турнирах 44 матча, в которых забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи. В текущем сезоне 21-летний футболист не имел возможности принять участие в большом количестве игр из-за травмы малоберцовых сухожилий правой лодыжки и проблем с мышцами ноги.
После 24 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад», набрав 34 очка, занимает 9-е место в турнирной таблице, отставая на 20 очков от лидирующей «Барселоны».