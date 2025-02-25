Стал известен характер мышечной травмы Арсена Захаряна

Арсен Захарян признан лучшим игроком в матче Ла Лиги с «Леганесом». Полузащитник перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года за 13 миллионов евро. Россиянин провел за испанский клуб во всех турнирах 44 матча, в которых забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи. В текущем сезоне 21-летний футболист не имел возможности принять участие в большом количестве игр из-за травмы малоберцовых сухожилий правой лодыжки и проблем с мышцами ноги.