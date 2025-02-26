«Атлетико» вырвал ничью у «Барселоны» в матче с восемью голами

В первом тайме команды забили пять мячей — на ранние голы «матрасников» в исполнении Хулиана Альвареса (1') и Антуана Гризманна (6') каталонцы ответили мячами Педри (19'), Пау Кубарси (21') и Иньиго Мартинеса (41').
Ближе к концу матча команды вновь обменялись голами — у «Барселоны» забил Роберт Левандовски (74'), у «Атлетико» отличился Маркос Льоренте (84').
Гости спаслись в компенсированное время благодаря голу Александера Серлота (90+3').
«При счете 2:0 я сказал себе: “Не стоит так радоваться, потому что все будет не так просто”. Итоговый счет 4:4, несомненно, очень порадовал наших болельщиков», — сказал после матча главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.
«Барселона» и «Атлетико» сыграли самый результативный очный матч с марта 1997 года, когда сине-гранатовые дома обыграли «матрасников» в ¼ финала Кубка Испании со счетом 5:4.
Ответный матч состоится в Мадриде 2 апреля.