Флик — о ничьей с «Атлетико»: четыре пропущенных — слишком много

«Мы сыграли отличный матч, но пропустили четыре гола, и это слишком много. Нам нужно работать над этим. Наше отношение и менталитет были отличными после двух пропущенных мячей в начале, но нам нужно поработать над мелкими деталями.



Все команды пытаются найти решения и делать разные вещи. Мы сильны во владении мячом, но у них фантастическая команда. Мы хорошо защищались в течение 75 минут, а затем потерпели неудачу. Четвертый пропущенный нами гол показался мне невероятным, придется поговорить об этом. Но самое главное — как мы играем. И мне важно знать, что команда уверена в себе, особенно учитывая, насколько молоды игроки. Это дает мне уверенность в будущем. Я опечален и расстроен последними десятью минутами. Я доволен 95 процентами увиденного, но не остальными пятью. Вот почему нам нужно работать», — приводит слова Флика AS.