Флик — о ничьей с «Атлетико»: четыре пропущенных — слишком много

«Мы сыграли отличный матч, но пропустили четыре гола, и это слишком много. Нам нужно работать над этим. Наше отношение и менталитет были отличными после двух пропущенных мячей в начале, но нам нужно поработать над мелкими деталями.
Все команды пытаются найти решения и делать разные вещи. Мы сильны во владении мячом, но у них фантастическая команда. Мы хорошо защищались в течение 75 минут, а затем потерпели неудачу. Четвертый пропущенный нами гол показался мне невероятным, придется поговорить об этом. Но самое главное — как мы играем. И мне важно знать, что команда уверена в себе, особенно учитывая, насколько молоды игроки. Это дает мне уверенность в будущем. Я опечален и расстроен последними десятью минутами. Я доволен 95 процентами увиденного, но не остальными пятью. Вот почему нам нужно работать», — приводит слова Флика AS.
Напомним, Кубок Испании проходит с октября 2024-го по апрель 2025-го. Сейчас команды на этапе борьбы за выход в финал турнира. «Барселона» встретится с «Атлетико» в ответном матче 2 апреля. Вторая пара полуфиналистов — «Реал Сосьедад» и «Реал Мадрид». Первый матч между этими командами пройдет сегодня, 26 февраля.
Действующим обладателем Кубка Испании является «Атлетик», который в текущем турнире выбыл из борьбы за трофей на этапе ⅛ финала.