В Аргентине заявили, что Месси не вернется в «Барселону»

По информации источника, слухи о возвращении Месси в «Барселону» не имеют под собой никаких оснований. Месси не собирается уходить из «Интер Майами». Также он отметил, что «Интер Майами» и «Барселона» рассматривают возможность проведения товарищеского матча в этом году.
Накануне журналист Алекс Кандал, первый сообщивший о переходе Месси в «Интер Майами», заявил, что аргентинец вернется в «Барселону» в 2026 году после завершения контракта в МЛС.
Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023 года. Он провел за американский клуб 42 матча, в которых забил 36 мячей и сделал 20 голевых передач. Контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.
В «Барселоне» Месси провел большую часть своей карьеры. Он выступал за клуб с 2003 по 2021 год, сыграв в общей сложности 778 матчей и забив 672 гола. Месси выигрывал с сине-гранатовыми 35 трофеев, в том числе 10 раз чемпионат Испании и 4 раза Лигу чемпионов.