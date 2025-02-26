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В Аргентине заявили, что Месси не вернется в «Барселону»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не вернется в «Барселону» и завершит карьеру в МЛС. Об этом сообщает журналист ESPN AR Клаудио.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, слухи о возвращении Месси в «Барселону» не имеют под собой никаких оснований. Месси не собирается уходить из «Интер Майами». Также он отметил, что «Интер Майами» и «Барселона» рассматривают возможность проведения товарищеского матча в этом году.

Накануне журналист Алекс Кандал, первый сообщивший о переходе Месси в «Интер Майами», заявил, что аргентинец вернется в «Барселону» в 2026 году после завершения контракта в МЛС.

Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023 года. Он провел за американский клуб 42 матча, в которых забил 36 мячей и сделал 20 голевых передач. Контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.

В «Барселоне» Месси провел большую часть своей карьеры. Он выступал за клуб с 2003 по 2021 год, сыграв в общей сложности 778 матчей и забив 672 гола. Месси выигрывал с сине-гранатовыми 35 трофеев, в том числе 10 раз чемпионат Испании и 4 раза Лигу чемпионов.

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