В Аргентине заявили, что Месси не вернется в «Барселону»

По информации источника, слухи о возвращении Месси в «Барселону» не имеют под собой никаких оснований. Месси не собирается уходить из «Интер Майами». Также он отметил, что «Интер Майами» и «Барселона» рассматривают возможность проведения товарищеского матча в этом году.