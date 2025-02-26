Мбаппе пропустит полуфинал Кубка Испании из-за зубной боли

На этой неделе 26-летний француз перенес операцию по удалению зуба и продолжает испытывать болевые ощущения. Тренерский штаб «Реала» во главе с Карло Анчелотти решил предоставить Мбаппе отдых.
Также в заявку команды на матч не вошли вратарь Тибо Куртуа, защитник Хесус Вальехо и полузащитник Федерико Вальверде.
Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024 года из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Он провел за «сливочных» 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 мячей и сделал 4 голевые передачи.
Матч «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид» состоится сегодня, 26 февраля. Начало матча — в 23:30 по московскому времени.