Сафонов включен в заявку «ПСЖ» на матч Кубка Франции, Доннарумма — нет

Матвей Сафонов присоединился к «ПСЖ» летом 2024 года. В текущем сезоне Матвей принял участие в 10 играх во всех турнирах, включая два матча в Лиге чемпионов УЕФА. Российский голкипер пропустил шесть голов и в пяти играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.