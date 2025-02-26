Сафонов включен в заявку «ПСЖ» на матч Кубка Франции, Доннарумма — нет

Матвей Сафонов заявлен на матч ¼ финала Кубка Франции против «Стад Бриошена». Джанлуиджи Доннарумма при этом не вошел в список игроков, которые могут принять участие в этой встрече.
Матч между «Стад Бриошеном» и «ПСЖ» запланирован на среду, 26 февраля. Игра начнется в 23:10 по московскому времени.
Накануне Матвею исполнилось 26 лет. Российский голкипер родился в один день (25 февраля 1999 года) со своим партнером по команде Доннаруммой.
Матвей Сафонов присоединился к «ПСЖ» летом 2024 года. В текущем сезоне Матвей принял участие в 10 играх во всех турнирах, включая два матча в Лиге чемпионов УЕФА. Российский голкипер пропустил шесть голов и в пяти играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.