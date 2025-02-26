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Красная карточка Антони отменена перед матчем с «Реалом»

«Бетис» успешно обжаловал удаление бразильского футболиста, полученное в матче с «Хетафе».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Испанский Комитет по проведению соревнований Испании рассмотрел апелляцию «Бетиса» и принял решение отменить красную карточку бразильского вингера Антони. Таким образом, 25-летний футболист сможет принять участие в следующем матче своей команды в Ла Лиге, в котором «Бетис» дома примет мадридский «Реал».

На 93-й минуте матча с «Хетафе», завершившегося победой севильцев со счетом 2:1, Антони пошел в подкат и слегка задел соперника. Главный судья Хавьер Альберола Рохас посчитал это фолом на прямую красную карточку.

Матч между «Бетисом» и «Реалом» состоится 1 марта на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Антони присоединился к «Бетису» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» зимой 2025 года и сразу стал ключевым игроком команды. На его счету 3 забитых мяча и 2 голевые передачи в 6 матчах в составе испанского клуба.

Бетис
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