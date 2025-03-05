Итальянская Серия А планирует проведение матчей в США

«Мы хотим стать первой лигой, которая организует подобное мероприятие в США. Это рынок, на который мы очень рассчитываем. Девятью нашими клубами владеют американцы и одним — канадцы, поэтому я также должен поблагодарить их за то, что меня избрали. У нас также есть другие потенциальные покупатели», — сказал Симонелли.
В настоящий момент американским владельцам принадлежат «Интер», «Аталанта», «Фиорентина», «Рома», «Милан», «Дженоа», «Верона», «Парма» и «Венеция», а «Болоньей» владеет канадец итальянского происхождения Джоуи (Джузеппе) Сапуто.
Кроме того, в Серии А выступают несколько лидеров сборной США: Кристиан Пулишич, Юнус Муса (оба — «Милан»), Уэстон Маккенни, Тимоти Веа (оба — «Ювентус») и Джанлука Бузио («Венеция»).
Отмечается, что ранее возможность проведения матчей в США рассматривала Ла Лига, однако против этой идеи выступила Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).
США вместе с Канадой и Мексикой примет ближайший чемпионат мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Впервые в истории на турнире выступят 48 национальных команд, что на 16 команд больше, чем на предыдущих чемпионатах.