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«Шанхай» Слуцкого выиграл первый матч плей-офф азиатской ЛЧ

«Шанхай Шэньхуа» дома обыграл «Кавасаки Фронтале» (1:0) в первом матче ⅛ финала азиатской Лиги чемпионов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Единственный гол на 76-й минуте в свои ворота забил защитник японской команды Кота Такаи.

Ответная игра между командами пройдет в среду, 12 марта. Начало матча — в 13.00 по московскому времени.

Начиная со стадии ¼ финала все матчи азиатской Лиги чемпионов, в том числе и финал, будут играться в Джидде (Саудовская Аравия). Четвертьфиналы пройдут 25 и 26 апреля, полуфиналы — 30 апреля, а финальная игра состоится 4 мая.

Действующим чемпионом азиатской Лиги чемпионов является «Аль-Айн» из ОАЭ, который в двухмачтовом финале обыграл японский клуб «Иокогама Маринос» (1:2, 5:1).