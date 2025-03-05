«Шанхай» Слуцкого выиграл первый матч плей-офф азиатской ЛЧ

Начиная со стадии ¼ финала все матчи азиатской Лиги чемпионов, в том числе и финал, будут играться в Джидде (Саудовская Аравия). Четвертьфиналы пройдут 25 и 26 апреля, полуфиналы — 30 апреля, а финальная игра состоится 4 мая.