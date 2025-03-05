«Шанхай» Слуцкого выиграл первый матч плей-офф азиатской ЛЧ

Единственный гол на 76-й минуте в свои ворота забил защитник японской команды Кота Такаи.
Ответная игра между командами пройдет в среду, 12 марта. Начало матча — в 13.00 по московскому времени.
Начиная со стадии ¼ финала все матчи азиатской Лиги чемпионов, в том числе и финал, будут играться в Джидде (Саудовская Аравия). Четвертьфиналы пройдут 25 и 26 апреля, полуфиналы — 30 апреля, а финальная игра состоится 4 мая.
Действующим чемпионом азиатской Лиги чемпионов является «Аль-Айн» из ОАЭ, который в двухмачтовом финале обыграл японский клуб «Иокогама Маринос» (1:2, 5:1).