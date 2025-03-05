Федор Чалов получил приз за лучший гол тура в Греции: видео

Российский форвард был отмечен наградой за мяч, забитый в ворота «Ламии» (7:0) в матче 23-го тура Суперлиги. В матче, который состоялся 16 февраля, Чалов на 70-й минуте вышел на замену, а 2 минуты спустя переправил мяч в ворота пяткой.