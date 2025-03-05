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Федор Чалов получил приз за лучший гол тура в Греции: видео

Российский форвард отличился эффектным ударом пяткой.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Нападающий ПАОКа Федор Чалов стал обладателем приза за лучший гол тура в чемпионате Греции.

Российский форвард был отмечен наградой за мяч, забитый в ворота «Ламии» (7:0) в матче 23-го тура Суперлиги. В матче, который состоялся 16 февраля, Чалов на 70-й минуте вышел на замену, а 2 минуты спустя переправил мяч в ворота пяткой.

26-летний воспитанник ЦСКА перешел в ПАОК в августе 2024 года. В 35 матчах за новый клуб во всех турнирах нападающий забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.

ПАОК идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Греции, набрав 46 очков после 25 сыгранных туров. Следующий матч команда проведет 9 марта в гостях против «Ариса».