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«Ювентус» потерпел крупнейшее за 57 лет домашнее поражение в Серии А

«Ювентус» дома разгромно проиграл «Аталанте» (0:4) в матче 28-го тура Серии А.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации Opta, туринцы впервые в XXI веке проиграли дома в Серии А с разницей в четыре мяча. Последний раз такое с «Ювентусом» случалось более 57 лет назад — 22 октября 1967 года «бьянконери» дома в туринском дерби проиграли «Торино» (0:4).

«Ювентус» потерпел второе поражение в Серии А в этом сезоне. В январе команда Тиаго Мотты на выезде уступила «Наполи» (1:2). После этого туринцы выдали серию из пяти побед подряд, что позволило им подняться на четвертую строчку в Серии А.

В воскресенье, 16 марта, «Ювентус» на выезде сыграет с «Фиорентиной». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Ювентус
0:4
Первый тайм: 0:1
Аталанта
Футбол, Италия, Тур 28
9.03.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Allianz Stadium
Главные тренеры
Тиагу Мотта
Джанпьеро Гасперини
Голы
Аталанта
Матео Ретеги
29′
Мартен де Рон
46′
Давиде Дзаппакоста
(Сеад Колашинац)
66′
Адемола Лукман
77′
Составы команд
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
6
Ллойд Келли
27
Андреа Камбьясо
5
Мануэль Локателли
16
Уэстон Маккенни
19
Кефрен Тюрам
4
Федерико Гатти
54′
2
Алберту Кошта
10
Кенан Йылдыз
44′
46′
8
Тен Копмейнерс
11
Николас Гонсалес
54′
15
Пьер Калюлю
20
Рандаль Коло Муани
75′
9
Душан Влахович
22
Тимоти Веа
54′
51
Самуэль Мбангула
Аталанта
29
Марко Карнесекки
4
Исак Хин
41′
16
Рауль Белланова
19
Берат Джимсити
77
Давиде Дзаппакоста
15
Мартен де Рон
7
Хуан Куадрадо
46′
44
Марко Брешанини
23
Сеад Колашинац
84′
2
Рафаэл Толой
13
Эдерсон
80′
8
Марио Пашалич
11
Адемола Лукман
80′
24
Лазар Самарджич
32
Матео Ретеги
61′
17
Шарль Де Кетеларе
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
19
2
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
12
Фолы
11
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Симоне Соцца
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти