«Ювентус» потерпел крупнейшее за 57 лет домашнее поражение в Серии А

По информации Opta, туринцы впервые в XXI веке проиграли дома в Серии А с разницей в четыре мяча. Последний раз такое с «Ювентусом» случалось более 57 лет назад — 22 октября 1967 года «бьянконери» дома в туринском дерби проиграли «Торино» (0:4).