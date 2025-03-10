«Ювентус» потерпел крупнейшее за 57 лет домашнее поражение в Серии А

По информации Opta, туринцы впервые в XXI веке проиграли дома в Серии А с разницей в четыре мяча. Последний раз такое с «Ювентусом» случалось более 57 лет назад — 22 октября 1967 года «бьянконери» дома в туринском дерби проиграли «Торино» (0:4).
«Ювентус» потерпел второе поражение в Серии А в этом сезоне. В январе команда Тиаго Мотты на выезде уступила «Наполи» (1:2). После этого туринцы выдали серию из пяти побед подряд, что позволило им подняться на четвертую строчку в Серии А.
В воскресенье, 16 марта, «Ювентус» на выезде сыграет с «Фиорентиной». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.