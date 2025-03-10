17-летний сын Буффона дебютировал в профессиональном футболе

Свой футбольный путь Луи Буффон начинал в академии «Ювентуса». В 2023 году он перешел в академию «Пизы». На его счету 30 матчей за молодежную команду U19, в которых он забил девять мячей. В феврале Луи получил свой первый международный вызов в юношескую сборную Чехии до 18 лет на мартовские матчи против Англии и Португалии.