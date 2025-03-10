17-летний сын Буффона дебютировал в профессиональном футболе

Сын бывшего вратаря сборной Италии вышел на замену на 84-й минуте в выездном матче против «Специи» (2:3), не сумев отметиться результативными действиями.
Буффон-младший стал самым молодым игроком в нынешнем сезоне Серии Б. На момент дебюта ему было 17 лет 71 день.
Луи Томас Буффон является старшим сыном Джанлуиджи Буффона и чешской модели Алены Шередовой. Свое среднее имя Луи получил в честь кумира своего вратаря — камерунского вратаря Тома Н’Коно.
Свой футбольный путь Луи Буффон начинал в академии «Ювентуса». В 2023 году он перешел в академию «Пизы». На его счету 30 матчей за молодежную команду U19, в которых он забил девять мячей. В феврале Луи получил свой первый международный вызов в юношескую сборную Чехии до 18 лет на мартовские матчи против Англии и Португалии.
«Пиза» занимает второе место в турнирной таблице Серии Б, отставая от лидирующего «Сассуоло» на девять очков. В субботу, 15 марта, «Пиза» дома сыграет с «Мантовой». Командой руководит бывший партнер Джанлуиджи Буффона по сборной Италии Филиппо Индзаги.