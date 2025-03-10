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Гасперини оценил шансы «Аталанты» на первое в истории скудетто

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил шансы бергамасков на чемпионство в Серии А. Об этом сообщает Football Italia.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Накануне «Аталанта» на выезде разгромила «Ювентус» (4:0), нанеся «бьянконери» крупнейшее за 57 лет домашнее поражение в Серии А.

«Конечно, мы наслаждаемся! Людям нужно мечтать, мы никогда не должны лишать их этой возможности. Мы можем сказать, что это невозможно, но если вы достаточно сильно верите, то всё становится возможным. Мы знаем, что “Интер” и “Наполи” — две отличные команды. Мы проиграли “Интеру” в семи последних очных матчах, но это тоже может быть сигналом.

«Аталанта» никогда не доходила до этой стадии сезона, опережая «Ювентус» на три очка. Мы никогда не претендовали на первое место к этой стадии чемпионата, так что никогда не знаешь наверняка, что может произойти", — сказал Гасперини.

«Аталанта» ни разу за свою 117-летнюю историю не становился чемпионом Италии. Наилучшим достижением клуба из Бергамо были бронзовые медали в Серии А (2019, 2020, 2021).

На данный момент «Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего «Интера» на три очка. В воскресенье, 16 марта, команды сыграют друг с другом в Бергамо. Начало матча — в 22:45 по московскому времени.