Гасперини оценил шансы «Аталанты» на первое в истории скудетто

«Конечно, мы наслаждаемся! Людям нужно мечтать, мы никогда не должны лишать их этой возможности. Мы можем сказать, что это невозможно, но если вы достаточно сильно верите, то всё становится возможным. Мы знаем, что “Интер” и “Наполи” — две отличные команды. Мы проиграли “Интеру” в семи последних очных матчах, но это тоже может быть сигналом.