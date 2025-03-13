Черчесов рассказал о встрече с премьер-министром Венгрии Орбаном

«Встреча с Орбаном была не первая. Накануне он был на мадридском дерби (8 февраля “Реал” и “Атлетико” сыграли вничью 1:1), обсудили это. Обсудили и игру “Академии Пушкаша” и “Ференцвароша”. “Пушкаш” выиграл, у Виктора Орбана было хорошее настроение, немного пообщались. Пожелали друг другу удачи. Он ответственный политик, который переживает за Венгрию. Он очень много делает для спорта. Многие спортивные арены, в том числе и футбольные, отремонтированы, построены заново. В этом плане Орбан сделал много добра для Венгрии», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».
Российский специалист возглавлял «Ференцварош» с 2021-го по 2023 год. Под его руководством команда дважды стала чемпионом Венгрии и один раз выиграла кубок страны.
Станислав Черчесов в январе был уволен с поста главного тренера сборной Казахстана. С 2016-го по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России, под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. Ранее специалист также работал в «Спартаке», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо», польской «Легии».