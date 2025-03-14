Гол Месси вывел «Интер Майами» в ¼ финала ЛЧ КОНКАКАФ

В первом тайме с пенальти отличился Луис Суарес (37'), а окончательный счет в матче компенсированное время установил Лионель Месси (90+2').
Месси забил третий гол в новом сезоне. Он вышел на замену на 53-й минуте, заменив Луиса Суареса. 37-летний аргентинец сыграл впервые за четыре матча. Предыдущие три игры Месси пропускал из-за перенапряжения мышц.
«Мы знали, что Лео не играл в последних трех матчах. Конечно, мы хотели, чтобы он вышел на поле раньше, но нам нужно было найти подходящий момент. Думаю, он сыграл хорошо, он здорово ощущал себя на поле. Он смог забить, а ямайцы смогли его увидеть — отличный вечер для всех», — сказал после матча главны тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано.
«Интер Майами» одержал победу по сумме двух встреч (4:0) и вышел в следующий раунд плей-офф. В четвертьфинале «цапли» сыграют с «Лос-Анджелесом», который в ⅛ финале обыграл «Коламбус Крю» (3:0, 1:2). Матчи пройдут 2 и 9 апреля.
Другие пары ¼ финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ:
- «Ванкувер Уайткэпс» (Канада) — «Пумас» (Мексика);
- «Америка» (Мексика) — «Крус Асуль» (Мексика);
- «Тигрес» (Мексика) — «Лос-Анджелес Гэлэкси» (США).
Финальный матч пройдет 1 июня.