Гол Месси вывел «Интер Майами» в ¼ финала ЛЧ КОНКАКАФ

«Мы знали, что Лео не играл в последних трех матчах. Конечно, мы хотели, чтобы он вышел на поле раньше, но нам нужно было найти подходящий момент. Думаю, он сыграл хорошо, он здорово ощущал себя на поле. Он смог забить, а ямайцы смогли его увидеть — отличный вечер для всех», — сказал после матча главны тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано.