Гвардиола ответил на слова экс-тренера сборной России

«Все тренеры потратили 10 лет, пытаясь его копировать. Итальянский футбол был переполнен этим и потерял свою природу. Я говорил: “Прекратите, у вас нет таких игроков, как у Гвардиолы!” Кроме того, навязывалась абсурдная идея, что хорошая игра может быть только такой. Касание, касание, ещё касание, снова касание… Теперь в итальянском футболе вратари разыгрывают мяч! Это катастрофа и, кроме того, скука, которая отвернула многих от футбола — теперь им достаточно посмотреть основные моменты», — заявил тогда известный итальянец.