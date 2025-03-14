Гвардиола ответил на слова экс-тренера сборной России

Фабио Капелло поделился мнением о влиянии нынешнего тренера на современный футбол.
«Все тренеры потратили 10 лет, пытаясь его копировать. Итальянский футбол был переполнен этим и потерял свою природу. Я говорил: “Прекратите, у вас нет таких игроков, как у Гвардиолы!” Кроме того, навязывалась абсурдная идея, что хорошая игра может быть только такой. Касание, касание, ещё касание, снова касание… Теперь в итальянском футболе вратари разыгрывают мяч! Это катастрофа и, кроме того, скука, которая отвернула многих от футбола — теперь им достаточно посмотреть основные моменты», — заявил тогда известный итальянец.
«Я прислушиваюсь ко всему, что люди говорят обо мне. Ко всему, так что будьте осторожны! Мистер Фабио Капелло говорит подобное не в первый раз. Я недостаточно хорош, чтобы побеждать в итальянском футболе… Крепко обнимаю Фабио, крепко обнимаю!» — приводит слова Гвардиолы City Xtra.
После 28 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Брайтоном». Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 70 очков.
Фабио Капелло возглавлял сборную России с 2012-го по 2015 год.