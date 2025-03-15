Матч «Арсенал» — «Челси» 16 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 16:30 мск и пройдет на стадионе «Эмирейтс». Главный арбитр встречи — Крис Кавана. Трансляцию и лучшие моменты матча можно посмотреть онлайн в сообществе VK ВЫШЛИ! Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
«Арсенал» уже потерял из виду «Ливерпуль» в чемпионской гонке («канониры» отстали на 15 очков). Судьба титула решена, но второе место подопечным Микеля Артеты еще надо удержать. Главное открытие сезона «Ноттингем Форест» идет вплотную, да и «Челси» всего в 6 очках. Если «синим» вдруг удастся победить в этом дерби, борьба за позиции в топ-3 обострится.
У «Челси» четыре победы подряд под руководством Энцо Марески, и прямо сейчас «синие» в неплохой форме. К тому же «Челси» — фаворит номер один в Лиге конференций, где из реальных конкурентов остались лишь «Бетис» и «Фиорентина». «Арсеналу» тяжелее. «Канониры» вытерли ноги о «ПСВ» в Лиге чемпионов (общий счет — 9:3), выступая практически без нападающих, но на внутренней арене все не так просто: две подряд ничьи с «Ноттингем Форест» и «МЮ». А впереди тяжелейший четвертьфинал Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
В прошлом сезоне очная встреча «Арсенала» и «Челси» на «Эмирейтс» завершилась тотальным разгромом тогда еще команды Почеттино — 5:0. Но сейчас и «Арсенал» вряд ли готов такое повторить, и «Челси» уже более серьезный соперник. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата Англии вы можете найти здесь.
По мнению букмекеров, фаворитом лондонского дерби является «Арсенал». Коэффициент ставки на его победу составляет 1.85. На выигрыш «Челси» можно поставить с коэффициентом 4.30, ничья оценивается в 3.75. Скорее всего, забитые голы в матче будут. Коэффициент на тотал больше 2.5 установлен на отметке 1.88, а меньше 2.5 — 1.92. У букмекеров почти нет сомнений в том, что забьет «Арсенал» (1.19).