Матч «Арсенал» — «Челси» 16 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

У «Челси» четыре победы подряд под руководством Энцо Марески, и прямо сейчас «синие» в неплохой форме. К тому же «Челси» — фаворит номер один в Лиге конференций, где из реальных конкурентов остались лишь «Бетис» и «Фиорентина». «Арсеналу» тяжелее. «Канониры» вытерли ноги о «ПСВ» в Лиге чемпионов (общий счет — 9:3), выступая практически без нападающих, но на внутренней арене все не так просто: две подряд ничьи с «Ноттингем Форест» и «МЮ». А впереди тяжелейший четвертьфинал Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».