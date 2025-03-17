Симеоне назвал свою главную ошибку в матче с «Барселоной»

К 72-й минуте «матрасники» вели со счетом 2:0, однако затем пропустили четыре мяча, в том числе два из них в компенсированное время.
«Все складывалось прекрасно, но я опоздал с заменой Хименеса. Мне следовало выпустить его сразу после второго гола. Футбол не прощает ошибок, и я пытаюсь быть самокритичным. Возможно, с Хименесом “Барса” забила бы и шесть мячей, но в тот момент нам действительно нужна была эта замена, и я не успел её сделать вовремя. Когда он вышел на поле, на табло уже было 2:2», — сказал Симеоне на послематчевой пресс-конференции.
«Атлетико» потерпел второе поражение подряд и откатился на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание «матрасников» от «Реала» и «Барселоны» составляет четыре очка. В следующем матче, который пройдет 29 марта, «Атлетико» на выезде сыграет с «Эспаньолом».