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Симеоне назвал свою главную ошибку в матче с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги домашнего матча 28-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (2:4). Об этом сообщает Diario AS.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

К 72-й минуте «матрасники» вели со счетом 2:0, однако затем пропустили четыре мяча, в том числе два из них в компенсированное время.

«Все складывалось прекрасно, но я опоздал с заменой Хименеса. Мне следовало выпустить его сразу после второго гола. Футбол не прощает ошибок, и я пытаюсь быть самокритичным. Возможно, с Хименесом “Барса” забила бы и шесть мячей, но в тот момент нам действительно нужна была эта замена, и я не успел её сделать вовремя. Когда он вышел на поле, на табло уже было 2:2», — сказал Симеоне на послематчевой пресс-конференции.

«Атлетико» потерпел второе поражение подряд и откатился на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание «матрасников» от «Реала» и «Барселоны» составляет четыре очка. В следующем матче, который пройдет 29 марта, «Атлетико» на выезде сыграет с «Эспаньолом».

Атлетико
2:4
Первый тайм: 1:0
Барселона
Футбол, Испания, Тур 28
16.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Ханс-Дитер Флик
Голы
Атлетико
Хулиан Альварес
(Джулиано Симеоне)
45′
Александр Серлот
(Конор Галлахер)
70′
Барселона
Роберт Левандовски
(Иньиго Мартинес)
72′
Ферран Торрес
(Рафинья)
78′
Ламин Ямаль
(Педри)
90+2′
Ферран Торрес
90+8′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
15
Клеман Лангле
23
Рейнилдо Мандава
36′
24
Робен Ле Норман
8
Пабло Барриос
14
Маркос Льоренте
5
Родриго де Пауль
79′
2
Хосе Хименес
7
Антуан Гризманн
87′
17
Родриго Рикельме
12
Самуэл Лино
60′
4
Конор Галлахер
19
Хулиан Альварес
60′
9
Александр Серлот
22
Джулиано Симеоне
79′
16
Науэль Молина
Барселона
25
Войцех Щенсны
2
Пау Кубарси
5
Иньиго Мартинес
19
Ламин Ямаль
90+3′
9
Роберт Левандовски
11
Рафинья
3
Алехандро Бальде
64′
86′
4
Рональд Араухо
23
Жюль Кунде
26′
86′
35
Херард Мартин
8
Педри
90′
6
Гави
17
Марк Касадо
67′
24
Эрик Гарсия
20
Дани Ольмо
67′
7
Ферран Торрес
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
13
2
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
6
10
Фолы
11
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти