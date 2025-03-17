Симеоне назвал свою главную ошибку в матче с «Барселоной»

«Все складывалось прекрасно, но я опоздал с заменой Хименеса. Мне следовало выпустить его сразу после второго гола. Футбол не прощает ошибок, и я пытаюсь быть самокритичным. Возможно, с Хименесом “Барса” забила бы и шесть мячей, но в тот момент нам действительно нужна была эта замена, и я не успел её сделать вовремя. Когда он вышел на поле, на табло уже было 2:2», — сказал Симеоне на послематчевой пресс-конференции.