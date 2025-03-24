Флик в четвертый раз в сезоне признан тренером месяца в Ла Лиге

В марте «Барселона» провела два матча в чемпионате Испании, одержав в них две эффектные победы. В этих играх каталонцы разгромили «Реал Сосьедад» (4:0) и победили в Мадриде «Атлетико» (4:2), уступая к 70-й минуте со счетом 0:2.
После 28 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 60 очками, опережая «Реал» по дополнительным показателям. При этом у сине-гранатовых есть еще одна игра в запасе.
Ханс-Дитер Флик ранее признавался лучшим тренером чемпионата Испании текущего сезона по итогам августа, октября и февраля. Также награду завоевывали Эрнесто Вальверде из «Атлетика» Бильбао (сентябрь), главный тренер «Жироны» Мичел (ноябрь), Диего Симеоне из мадридского «Атлетико» (декабрь) и наставник «Хетафе» Хосе Бордалас (январь).
Немецкий специалист возглавил «Барселону» летом 2024 года. Ранее Флик был ассистентом главного тренера сборной Германии (на этом посту он вместе с командой стал чемпионом мира в 2014 году), возглавлял «Хоффенхайм», «Баварию» и сборную Германии. Мюнхенский клуб под руководством Флика стал победителем Лиги чемпионов в 2020 году и дважды побеждал в Бундеслиге.