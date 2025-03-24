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Флик в четвертый раз в сезоне признан тренером месяца в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик был признан лучшим тренером Ла Лиги по итогам марта. Это четвертая такая награда для 60-летнего специалиста в сезоне-2024/25.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В марте «Барселона» провела два матча в чемпионате Испании, одержав в них две эффектные победы. В этих играх каталонцы разгромили «Реал Сосьедад» (4:0) и победили в Мадриде «Атлетико» (4:2), уступая к 70-й минуте со счетом 0:2.

После 28 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 60 очками, опережая «Реал» по дополнительным показателям. При этом у сине-гранатовых есть еще одна игра в запасе.

Ханс-Дитер Флик ранее признавался лучшим тренером чемпионата Испании текущего сезона по итогам августа, октября и февраля. Также награду завоевывали Эрнесто Вальверде из «Атлетика» Бильбао (сентябрь), главный тренер «Жироны» Мичел (ноябрь), Диего Симеоне из мадридского «Атлетико» (декабрь) и наставник «Хетафе» Хосе Бордалас (январь).

Немецкий специалист возглавил «Барселону» летом 2024 года. Ранее Флик был ассистентом главного тренера сборной Германии (на этом посту он вместе с командой стал чемпионом мира в 2014 году), возглавлял «Хоффенхайм», «Баварию» и сборную Германии. Мюнхенский клуб под руководством Флика стал победителем Лиги чемпионов в 2020 году и дважды побеждал в Бундеслиге.

Атлетико
2:4
Первый тайм: 1:0
Барселона
Футбол, Испания, Тур 28
16.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Ханс-Дитер Флик
Голы
Атлетико
Хулиан Альварес
(Джулиано Симеоне)
45′
Александр Серлот
(Конор Галлахер)
70′
Барселона
Роберт Левандовски
(Иньиго Мартинес)
72′
Ферран Торрес
(Рафинья)
78′
Ламин Ямаль
(Педри)
90+2′
Ферран Торрес
90+8′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
15
Клеман Лангле
23
Рейнилдо Мандава
36′
24
Робен Ле Норман
8
Пабло Барриос
14
Маркос Льоренте
5
Родриго де Пауль
79′
2
Хосе Хименес
7
Антуан Гризманн
87′
17
Родриго Рикельме
12
Самуэл Лино
60′
4
Конор Галлахер
19
Хулиан Альварес
60′
9
Александр Серлот
22
Джулиано Симеоне
79′
16
Науэль Молина
Барселона
25
Войцех Щенсны
2
Пау Кубарси
5
Иньиго Мартинес
19
Ламин Ямаль
90+3′
9
Роберт Левандовски
11
Рафинья
3
Алехандро Бальде
64′
86′
4
Рональд Араухо
23
Жюль Кунде
26′
86′
35
Херард Мартин
8
Педри
90′
6
Гави
17
Марк Касадо
67′
24
Эрик Гарсия
20
Дани Ольмо
67′
7
Ферран Торрес
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
13
2
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
6
10
Фолы
11
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти