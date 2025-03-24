Флик в четвертый раз в сезоне признан тренером месяца в Ла Лиге

Немецкий специалист возглавил «Барселону» летом 2024 года. Ранее Флик был ассистентом главного тренера сборной Германии (на этом посту он вместе с командой стал чемпионом мира в 2014 году), возглавлял «Хоффенхайм», «Баварию» и сборную Германии. Мюнхенский клуб под руководством Флика стал победителем Лиги чемпионов в 2020 году и дважды побеждал в Бундеслиге.