Собослаи из «Ливерпуля» высмеял турецкого футболиста «Реала»

23 марта сборные Венгрии и Турции встречались в ответном стыковом матче за право выступать в дивизионе А Лиги наций. После победы со счетом 3:1 в первой игре турки были сильнее и во второй — 3:0.
Гюлер и Собослаи повздорили на поле. Турок, забивший один из мячей, показал сопернику вести себя потише. Венгр после игры оставил в социальных сетях под фотографией эпизода комментарий «1088». Это число игровых Гюлера за «Реал» в текущем сезоне. У самого Собослаи 2887 минут за «Ливерпуль» в сезоне-2024/25.
«Этот парень жалок. Тебе что, 6 голов мало, чтобы ты заткнулся?» — написал Гюлер в соцсетях.
В 2026 году сборная Турции будет играть в дивизионе А Лиги наций, команда Венгрии опустится в дивизион Б.