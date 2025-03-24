Собослаи из «Ливерпуля» высмеял турецкого футболиста «Реала»

Гюлер и Собослаи повздорили на поле. Турок, забивший один из мячей, показал сопернику вести себя потише. Венгр после игры оставил в социальных сетях под фотографией эпизода комментарий «1088». Это число игровых Гюлера за «Реал» в текущем сезоне. У самого Собослаи 2887 минут за «Ливерпуль» в сезоне-2024/25.