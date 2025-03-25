Стало известно где Поль Погба продолжит карьеру

Погба отбыл дисквалификацию за употребление допинга и может участвовать в футбольных матчах.
Как сообщает источник, Погба присоединится к клубу МЛС «Интер Майами», в котором выступают Лионель Месси и Луис Суарес. Переговоры с французским футболистом находятся в продвинутой стадии.
Последним клубом 32-летнего полузащитника был туринский «Ювентус», с которым игрок расторг контракт в октябре прошлого года.
Ранее сообщалось, что Погба рассматривает предложения только из ведущих европейских чемпионатов. Одним из главных претендентов на его подписание называли «Марсель».
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб из Санкт-Петербурга связывался с представителями Погба в зимнее трансферное окно по поводу возможного перехода в качестве свободного агента, но получил от француза отказ.
Напомним, в сентябре 2023 года агентство ANSA сообщило, что допинг-тест Погба дал положительный результат на тестостерон после матча первого тура Серии А с «Удинезе». Проба В также дала положительный результат. В феврале 2024 года футболист был отстранен на четыре года. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 18 месяцев.