Александер-Арнольд бесплатно переходит из «Ливерпуля» в «Реал»

26-летний воспитанник мерсисайдцев согласовал с мадриским клубом пятилетний контракт с зарплатой 15 млн евро в год. Он перейдет в «Реал» ближайшим летом на правах свободного агента после истечения контракта с «Ливерпулем».
Таким образом, переход Александер-Арнольда станет одним из крупнейших бесплатных трансферов в истории футбола. Текущая рыночная стоимость защитника сборной Англии составляет 75 млн евро. Больше стоили только Лионель Месси (80 млн евро) летом 2021 года во время перехода из «Барселоны» в «ПСЖ» и Килиан Мбаппе (180 млн евро) летом 2024 года во время перехода из «ПСЖ» в «Реал».
Александер-Арнольд находился в системе «Ливерпуля» с 2004 года. В 2016 году он дебютировал за основную команду мерсисайдцев и с тех пор сыграл за нее 349 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 87 голевых передач. Трент выиграл с «Ливерпулем» все значимые трофеи, включая АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В «Реале» играет партнер Александер-Арнольда по сборной Англии Джуд Беллингем.