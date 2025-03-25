Александер-Арнольд бесплатно переходит из «Ливерпуля» в «Реал»

Александер-Арнольд находился в системе «Ливерпуля» с 2004 года. В 2016 году он дебютировал за основную команду мерсисайдцев и с тех пор сыграл за нее 349 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 87 голевых передач. Трент выиграл с «Ливерпулем» все значимые трофеи, включая АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.