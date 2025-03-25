Дело Блаттера и Платини назвали пятном для мирового футбола

25 марта стало известно о том, что бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер и экс-глава УЕФА Мишель Платини были оправданы швейцарским судом.
«Для мирового футбола это, безусловно, пятно. Эти люди руководили футболом, проповедовали справедливый спорт и справедливый футбол. Будет доказан факт махинаций или нет, я не знаю, но если это действительно так… Никогда бы не подумал. Блаттер всегда оставлял впечатление очень правильного, справедливого человека, бескорыстно любящего футбол. И для меня эти события стали шоком — надеюсь, что никакие обвинения не подтвердятся», — приводит слова Наумова «Газета.Ru».
«Мы все время говорим о том, что спорт должен быть вне политики, но они идут рука об руку — мы в этом убедились и на личном примере, когда нас незаслуженно отстранили от международных соревнований. Я не исключаю того, что Блаттер и Платини не угодили каким-то политикам. А мы видим, что как только кто-то становится неугоден, на него навешивают ярлыки, доходит до уголовных дел», — добавил Наумов.
В 2015 году швейцарское федеральное бюро юстиции возбудило дело против Блаттера из‑за подозрения в незаконном переводе двух миллионов швейцарских франков, которые Платини получил в период с 1998-го по 2002 год. Федеральный прокурор Швейцарии требовал приговорить 89‑летнего Блаттера и 69‑летнего Платини к 20 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.