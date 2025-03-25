Дело Блаттера и Платини назвали пятном для мирового футбола

«Мы все время говорим о том, что спорт должен быть вне политики, но они идут рука об руку — мы в этом убедились и на личном примере, когда нас незаслуженно отстранили от международных соревнований. Я не исключаю того, что Блаттер и Платини не угодили каким-то политикам. А мы видим, что как только кто-то становится неугоден, на него навешивают ярлыки, доходит до уголовных дел», — добавил Наумов.