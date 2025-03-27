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«Барселона» может сыграть в Класико в форме с Тейлор Свифт

«Барселона» может сыграть с мадридским «Реалом» в специальном комплекте формы с изображением поп-певицы Тейлор Свифт, сообщает радиостанция RAC 1.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, переговоры о нанесении изображения певицы находятся на завершающей стадии. Также рассматривались другие кандидаты: певец Эд Ширан и рэпер Трэвис Скотт, но игроки «Барселоны» хотят видеть на форме изображение Тейлор Свифт.

Подобная инициатива является частью спонсорского соглашения, достигнутого между «Барселоной» и титульным спонсором команды — музыкальным стриминговым сервисом Spotify.

Ранее «Барселона» уже выступала в матчах против «Реала» с логотипами канадского рэпера Дрейка, испанской певицы Розалии, колумбийской исполнительницы Karol G, а также британских рок-групп Rolling Stones и Coldplay.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 60 очками. Мадридский «Реал» отстает от сине-гранатовых по дополнительным показателям. Матч 35-го тура между «Барселоной» и «Реалом» запланирован на 11 мая и пройдет на домашнем стадионе каталонского клуба.

Напомним, в матче 11-го тура Ла Лиги «Барселона» разгромила подопечных Карло Анчелотти со счетом 4:0.