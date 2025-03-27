«Барселона» может сыграть в Класико в форме с Тейлор Свифт

По информации источника, переговоры о нанесении изображения певицы находятся на завершающей стадии. Также рассматривались другие кандидаты: певец Эд Ширан и рэпер Трэвис Скотт, но игроки «Барселоны» хотят видеть на форме изображение Тейлор Свифт.