Тренер «Реала» Карло Анчелотти предстанет перед судом 2 апреля

По версии следствия, Анчелотти в 2014 и 2015 годах выплачивал налог лишь со своей зарплаты в «Реале», но не с дополнительных источников дохода. Общая сумма задолженности составила 1,062 миллиона евро. Прокуратура требует для Анчелотти наказание в виде тюремного заключения на четыре года и девять месяцев.