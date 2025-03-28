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Тренер «Реала» Карло Анчелотти предстанет перед судом 2 апреля

Итальянского тренера обвиняют в неуплате налогов в Испании в 2014 и 2015 годах.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает портал Relevo, главный тренер мадридского «Реала» итальянец Карло Анчелотти 2 апреля предстанет перед мадридским судом по делу о неуплате налогов.

По версии следствия, Анчелотти в 2014 и 2015 годах выплачивал налог лишь со своей зарплаты в «Реале», но не с дополнительных источников дохода. Общая сумма задолженности составила 1,062 миллиона евро. Прокуратура требует для Анчелотти наказание в виде тюремного заключения на четыре года и девять месяцев.

65-летний Анчелотти руководит «Реалом» с 2021 года, ранее он был главным тренером команды с 2013-го по 2015 год. Под его руководством «Реал» по два раза выиграл чемпионат и Кубок Испании, трижды команда становилась победителем Лиги чемпионов.