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«Барселона» из-за травмы лишилась Ольмо на три недели

Каталонцы будут вынуждены играть без полузащитника в ближайшее время.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны».

Напомним, футболист получил травму в матче 27-го тура испанской Ла Лиги против «Осасуны». Игрока заменили уже на 28-й минуте встречи. Ранее сообщалось, что травма несерьезная, однако в клубе заявили, что Ольмо выбыл на три недели. У него диагностирована травма приводящей мышцы ноги.

Текущий контракт Ольмо с клубом рассчитан до 30 июня 2030 года. Трансферная стоимость футболиста составляет €60 млн.

В нынешнем сезоне Даниэль в 28 матчах за «Барселону» забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.

Отметим, что часть сезона Ольмо не играл из-за решения футбольной федерации по «Барселоне» из-за выявленных финансовых нарушений.

«Барселона» занимает сейчас первое место в Ла Лиге. У команды 63 очка после 29 матчей.