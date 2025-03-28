«Барселона» из-за травмы лишилась Ольмо на три недели

Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны».
Напомним, футболист получил травму в матче 27-го тура испанской Ла Лиги против «Осасуны». Игрока заменили уже на 28-й минуте встречи. Ранее сообщалось, что травма несерьезная, однако в клубе заявили, что Ольмо выбыл на три недели. У него диагностирована травма приводящей мышцы ноги.
Текущий контракт Ольмо с клубом рассчитан до 30 июня 2030 года. Трансферная стоимость футболиста составляет €60 млн.
В нынешнем сезоне Даниэль в 28 матчах за «Барселону» забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.
Отметим, что часть сезона Ольмо не играл из-за решения футбольной федерации по «Барселоне» из-за выявленных финансовых нарушений.
«Барселона» занимает сейчас первое место в Ла Лиге. У команды 63 очка после 29 матчей.