«Барселона» из-за травмы лишилась Ольмо на три недели

Напомним, футболист получил травму в матче 27-го тура испанской Ла Лиги против «Осасуны». Игрока заменили уже на 28-й минуте встречи. Ранее сообщалось, что травма несерьезная, однако в клубе заявили, что Ольмо выбыл на три недели. У него диагностирована травма приводящей мышцы ноги.